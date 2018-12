An Giang, 7 décembre (VNA) – Une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par sa vice-présidente Truong Thi Ngoc Anh a eu un entretien avec une délégation de haut rang du Conseil national du Front de la solidarité et du développement de la Patrie du Cambodge dirigée par son vice-président et secrétaire général Nhem Valy, le 6 décembre dans la ville de Long Xuyên, province de Long An (Sud).

Panorama de l'entretien. Photo : VNA

Lors de l’entretien, Mme TruongThi Ngoc Anh a informé les invités cambodgiens de la situation socio-économique du Vietnam et des résultats du travail du Front de la Patrie du Vietnam de 2018 et de la mise en œuvre du Communiqué commun de la conférence de construction de la ligne frontalière Vietnam-Cambodge.

Actuellement, le Vietnam et le Cambodge ont achevé 84% des travaux de démarcation frontalière et de construction des bornes. Les deux parties promeuvent le règlement des questions existantes pour contribuer à la mise en place d’une ligne frontalière de façon concertée et pacifique.

Mme TruongThi Ngoc Anh a félicité des acquis importants obtenus par le peuple cambodgien ces derniers temps dans tous les domaines.

Sur les orientations de coopération entre le Vietnam et le Cambodge dans l’avenir, elle a demandé aux deux parties de continuer de renforcer la propagande en vue d’aider les habitants des deux pays à comprendre la signification et l’importance des relations sacrées entre les deux nations, la cérémonie de célébration du 40e anniversaire de la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier1979).

La partie vietnamienne a demandé au Conseil national du Front de la solidarité et du développement de la Patrie du Cambodge d’exhorter les autorités locales, notamment de la province de Kampong Chnang, de résoudre des questions concernant la situation juridique des Cambodgiens d’origine vietnamienne pour les aider à stabiliser la vie, contribuant activement aux relations d'amitié des deux pays.

M. Nham Valy, pour sa part, a affirmé que les Fronts des deux pays continueront de renforcer les activités d’amitié, de coopération pour régler des questions émergentes dans la vie des habitants le long des frontières des deux pays, contribuant à la stabilité de la zone. - VNA