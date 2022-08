Le Hoai Trung, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) - Le Hoai Trung, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, a effectué le 23 août une visite de courtoisie à la vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC), vice-Premier ministre, cheffe de la Commission centrale pour la mobilisation de masse, présidente de l'Association d'amitié Cambodge – Vietnam, Men Sam An, dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge.

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens appréciaient et se souvenaient toujours du soutien du Parti, de l'État et du peuple du Cambodge dans la lutte pour la libération et la réunification nationale d’hier ainsi que dans l’édification nationale et la défense du Patrie des Vietnamiens aujourd'hui. Il a souhaité que les deux parties continuent à se coordonner étroitement, à approfondir leur coopération, à mettre en œuvre des contenus de coopération entre les Commissions centrales du Parti, les deux associations d'amitié et aussi les activités extérieures du peuple.

Men Sam An a tenu en haute estime les relations Cambodge-Vietnam, qui se développaient très bien dans de nombreux domaines, soulignant le rôle le plus important de la relation entre les deux Partis au pouvoir dans les relations bilatérales. Elle a remercié le Parti, l'État, l'armée et le peuple vietnamiens pour leur assistance accordée au Cambodge.

Elle a souhaité que la Commission centrale des relations extérieures du PCV et celle du PPC ainsi que les Commissions centrales du PPC renforcent l'échange d'informations et partagent des expériences pour promouvoir la coopération, notamment la sensibilisation sur les relations d'amitié Cambodge-Vietnam auprès du peuple des deux pays, en particulier les jeunes générations.

Le même jour, Le Hoai Trung a travaillé avec le membre du Comité central du Parti, le chef du Bureau du Comité central du PPC Mon Sarin et les dirigeants des Commissions centrales du PPC. Il a souligné que dans les temps à venir, les agences centrales des deux parties doivent renforcer l'échange d'informations et le partager des expériences sur l'organisation du personnel, l'inspection et la surveillance, la mobilisation de masse, les relations extérieures.

Mon Sarin, membre du Comité central du PPC, chef du Bureau du Comité central du PPC et les dirigeants des Commissions centrales du PPC ont informé de la coordination entre les Commissions centrales du PPC et les partenaires vietnamiens, souhaitant la poursuite de l'échange d'informations, le partage d'expériences et la coopération avec les Commissions centrales du PCV. - VNA