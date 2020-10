La délégation vietnamienne lors de la réunion. Photo : https://www.moit.gov.vn/

Hanoï (VNA) – Une réunion par visioconférence du groupe de travail sur le commerce dans le cadre de la Conférence ministérielle sur le partenariat économique Vietnam-Australie a eu lieu le 27 octobre.

Les deux parties ont discuté des mesures propres à lever les obstacles au commerce bilatéral et de l’élaboration d’une stratégie sur le renforcement de leur coopération économique dans le contexte de COVID-19.

La partie vietnamienne a demandé à l’Australie de soutenir plus activement l’accès des produits agricoles, forestiers et aquatiques du Vietnam sur son marché, afin de parvenir à une balance commerciale plus équilibrée.

D'autre part, le Vietnam a demandé à la partie australienne de soutenir la présentation aux associations, entreprises et localités australiennes d'activités visant à accroître les échanges commerciaux entre les deux pays dans le contexte de pandémie de COVID-19, dont l’idée vietnamienne d'une foire en ligne des produits vietnamiens ou l'application gratuite Vie-Aus Trade.

Le Vietnam a également partagé son souhait de promouvoir sa coopération avec l'Australie en matière d'éducation et de formation. Il a déclaré souhaiter que les deux parties achèvent prochainement la signature du Protocole d'amendement de l'Accord sur l'aviation entre les deux gouvernements et créent des conditions favorables à l’ouverture de vols directs entre les deux pays.

La partie australienne a déclaré apprécier le rôle du Vietnam dans le commerce de son pays et a suggéré aux deux parties de continuer de renforcer leur coopération dans des domaines tels que l'éducation et la formation, l'exploitation minière et le tourisme.

Les deux parties ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour exécuter les tâches du groupe de travail dans l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie sur le renforcement de la coopération économique Vietnam-Australie.

Les échanges commerciaux Vietnam-Australie se développent de manière stable depuis 2015. Ils ont augmenté en moyenne de 8,2% / an pendant la période 2010-2019. Selon les statistiques du Vietnam, en 2019, le commerce bilatéral s’est chiffré à plus de 7,9 milliards de dollars, en hausse de 3% par rapport à 2018.

Au cours des neuf premiers mois 2020, malgré l'épidémie de COVID-19, le commerce bilatéral a atteint plus de 6,1 milliards de dollars, en hausse de 2,3% en variation annuelle. -VNA