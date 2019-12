Panorama de la réunion. Photo : https://congthuong.vn/



Hanoï (VNA) – Le Vietnam et le Bangladesh ont convenu de prendre diverses mesures afin de porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à 2 milliards de dollars, lors de la 2e réunion du sous-comité du commerce des deux pays, tenue le 27 décembre à Hanoï.



Cette réunion du sous-comité du commerce Vietnam-Bangladesh était co-présidée par le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Cao Quoc Hung, et du vice-ministre bangladais du Commerce, Jafar Uddin.



Selon des statistiques du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Bangladesh se sont chiffrés en 2018 à 810 millions de dollars, soit une baisse annuelle de 10%. De janvier à novembre 2019, ils ont atteint plus de 700 millions de dollars, dont 647 millions d’exportations vietnamiennes.



Le vice-ministre bangladais Jafar Uddin a affirmé que son pays considérait le Vietnam comme un partenaire commercial important. Il a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment le commerce et l’investissement.



Lors de la réunion, les deux parties ont décidé d’appliquer des mesures propres à aider les entreprises vietnamiennes et bangladaises à renforcer leurs échanges commerciaux, notamment celles dans la filière du riz et des pommes de terre...-VNA