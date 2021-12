Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc et le président de la Confédération de Suisse Guy Parmelin président une conférence de presse. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La visite officielle en Suisse du 26 au 29 novembre du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc, sur invitation du président de la Confédération de Suisse Guy Parmelin, a obtenu des résultats marquants dans la promotion des relations multiformes entre les deux pays, entre Genève et Hanoï en particulier.

Lors d'une interview accordée à un reporter de l'Agence vietnamienne d'information, le vice-président du Conseil de l'État genevois Mauro Poggia a déclaré que la visite du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc avait ouvert des potentiels et des opportunités pour améliorer les relations entre le Vietnam et la Suisse ainsi que celles avec le canton de Genève un demi-siècle après l'établissement de relations diplomatiques. Le Vietnam est un partenaire dynamique et un marché prometteur pour la Suisse.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3,3 milliards de francs suisses en 2020. Les deux parties doivent faire des efforts pour multiplier les contacts, échanger des informations et organiser des activités de coopération pour ouvrir plus d'opportunités de coopération.

Concernant la prévention et la lutte contre l'épidémie, il a également apprécié la capacité du Vietnam dans la fabrication des ventilateurs, répondant non seulement aux besoins immédiats de traitement du COVID-19, mais aussi aux unités de soins intensifs (USI).

L'inauguration récente d'une "salle de la conférence Genève" à Hanoï a marqué un jalon parmi les activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Suisse-Vietnam. Financée par le gouvernement suisse, cette salle est un beau témoignage des liens de confiance réciproques qui unissent le Vietnam et la Suisse depuis maintenant un demi-siècle.

Le vice-président du Conseil de l'État genevois Mauro Poggia. Photo: VNA



Genève est un nom qui évoque beaucoup de choses pour les Vietnamiens, et tout d'abord les accords qui ont été signés là-bas, à Genève, donc, en 1954, et qui marquent un tournant dans l'histoire du Vietnam moderne. Mais Genève, c'est aussi le symbole du multilatéralisme. De nombreuses organisations internationales importantes y sont établies.

Les dirigeants du canton de Genève s'intéressent non seulement sur la promotion des relations politiques avec Hanoï mais aussi les aspects économiques, souhaitant notamment favoriser la signature de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein). En outre, Genève souhaite partager avec le Vietnam ses expériences en matière d'urbanisme afin d'améliorer la qualité de vie et la santé de la population.

Mauro Poggia a également apprécié les activités de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales basées à Genève. -VNA