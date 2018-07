Truong Thi Mai, présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), également présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Cuba, et Ulises Guilarte de Nacimiento, secrétaire général de la Centrale des Travailleurs Cubains (CTC). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Truong Thi Mai, présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), également présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Cuba, a reçu le 6 juillet à Hanoï Ulises Guilarte de Nacimiento, secrétaire général de la Centrale des Travailleurs Cubains (CTC), en visite de travail au Vietnam.



Ulises Guilarte de Nacimiento, également membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba (PCC) et membre du Conseil d’Etat, a informé son interlocutrice de la situation de son pays. Appréciant les réalisations du Vietnam, il a affirmé la volonté de renforcer les relations politique et économique entre les deux pays.



Truong Thi Mai, également membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a souligné la solidraité et le soutien du Vietnam pour Cuba. Elle a déclaré tenir en haute estime la coopération, l’amitié et la solidarité fraternelle entre les organes syndicaux vietnamiens et cubains, avant d’affirmer que le Vietnam serait toujours à côté de Cuba pour développer les relations bilatérales. -VNA