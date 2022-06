Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc et l'ambassadrice d'Australie Robyn Mudie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a reçu le 15 juin l'ambassadrice d'Australie Robyn Mudie, venue prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Le chef de l’Etat a félicité l'ambassadrice australienne d'avoir reçu l'Ordre de l'amitié, une noble distinction de l'État du Vietnam pour ses contributions actives et efficaces au développement des relations d'amitié entre les deux pays.

Pour sa part, Robyn Mudie a déclaré qu'elle considérait le Vietnam comme son 2e pays natal et promis de continuer à faire tout son possible pour renforcer les relations bilatérales, notamment pour les porter au niveau d'un partenariat stratégique intégral en 2023.

Actuellement, de nombreuses entreprises australiennes souhaitent investir dans la résilience au changement climatique et l'énergie au Vietnam, afin d'aider le pays à atteindre l’objectif de "zéro émission nette", a-t-elle ajouté.

S'agissant du problème de la Mer Orientale, le président vietnamien a émis le souhait que l’Australie continue de soutenir la position du Vietnam promouvant le maintien de la paix, de la stabilité, la garantie de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol, la protection des droits et intérêts légitimes, le règlement des différends par des mesures pacifiques et dialogues, sur la base du respect du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.-VNA