Les chefs des délégations d'agriculteurs du Laos et du Cambodge ont visité la compagnie Hasfarm Da Lat du Vietnam. Photo : VNA

Lam Dong (VNA) – Dans le cadre du programme de rencontre d’amitié des agriculteurs du Vietnam, du Laos et du Cambodge, une entrevue entre les chefs des délégations d'agriculteurs du Laos, du Cambodge et des dirigeants du Parti, de l’Etat vietnamiens et de la province de Lam Dong a eu lieu le 2 décembre dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

A cette rencontre, le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien a insisté sur le fait que le Parti et l’Etat vietnamiens prenaient toujours en haute considération les relations avec le Laos et le Cambodge et ne cessaient d’intensifier la solidarité spéciale, la coopération intégrale, l’attachement et la confiance entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge pour le développement et la prospérité de chacun.

Il a aussi tenu en haute estime la coordination entre l’Association des agriculteurs du Vietnam, le Comité du Parti et le Comité populaire de la province de Lam Dong dans l’organisation du programme de rencontre d’amitié des agriculteurs de ces trois pays lié à la foire des produits agricoles bio de la ville de Da Lat. Il s’agit d’une excellente occasion pour échanger des expériences dans la production et l’écoulement des produits agricoles de chaque pays, dynamiser la coopération entre agriculteurs et resserrer la coopération directe entre les organisations d'agriculteurs des trois pays.

Les chefs des délégations du Laos et du Cambodge ont convenu que pour renforcer l’alliance dans l’écoulement des produits agricoles, leurs provinces frontalières doivent signer des documents de coopération. Selon les prévisions, vers décembre 2020, une rencontre des agriculteurs des trois pays sera organisée soit au Laos, soit au Cambodge.

Dans la matinée du même jour, le président de l’Union des agriculteurs du Vietnam Thao Xuan Sung a dirigé les chefs des délégations d'agriculteurs du Laos et du Cambodge dans la visite de la compagnie Hasfarm Da Lat, plus grand producteur et exportateur de fleurs et variétés de plantes au Vietnam et même en Asie du Sud-Est. -VNA