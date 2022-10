La délégation de l'Institut d’études sur la protection de l'environnement et la santé publique du Vietnam et le personnel de l'ambassade du Vietnam en Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA) – L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a insisté sur le rôle et la promotion de la diplomatie populaire entre le Vietnam et la Russie, lors d'une séance de travail avec une délégation de l'Institut d’études sur la protection de l'environnement et la santé publique du Vietnam, le 28 octobre à Moscou.



L'ambassadeur Dang Minh Khoi a souligné la nécessité de renforcer l'échange de délégations entre les deux pays, de promouvoir les activités des chercheurs russes sur le Vietnam, avant de présenter certaines des activités organisées par l'ambassade pour dynamiser les relations bilatérales.



Pour sa part, le chef de la délégation de l'Institut d’études sur la protection de l'environnement et la santé publique, Trinh Quoc Khanh, également vice-président permanent de l'Association d'amitié Vietnam-Russie, a présenté les activités durant son séjour en Russie, en particulier celles visant à intensifier la coopération bilatérale dans l’adaptation au changement climatique. Il a également parlé des activités de l'Association d'amitié Vietnam-Russie pour développer les relations bilatérales.



Présent à la séance de travail, le président de l'Association d'amitié Russie-Vietnam, Vladimir Buyanov, a exprimé son soutien à la promotion des relations entre les deux pays dans le domaine de l'environnement, affirmant qu'il s'agit d'un domaine important à l'heure actuelle. Il a également émis le souhait de continuer à promouvoir la coopération bilatérale dans d'autres domaines. -VNA