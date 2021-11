Le ministre des Sciences et Technologies, Huynh Thanh Dat, et Martina Hirayama, secrétaire d’État suisse à la formation, à la recherche et à l’innovation. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion de la visite officielle du président Nguyen Xuan Phuc en Suisse, le ministre des Sciences et Technologies, Huynh Thanh Dat, a eu le 26 novembre à Berne une séance de travail avec Martina Hirayama, secrétaire d’État suisse à la formation, à la recherche et à l’innovation.



Les deux parties ont convenu que le renforcement de la coopération scientifique, technologique et commerciale entre les deux pays apporterait des avantages communs à chacun en vue d'un développement durable.



Elles se sont mises d’accord pour organiser conjointement des séminaires dans des domaines de coopération potentiels tels que la transformation numérique, l’application de technologies avancées dans la santé, l'agriculture, le changement climatique, ainsi que l'innovation. Elles ont décidé en outre d’encourager les entreprises suisses à venir investir au Vietnam et à y créer des centres de recherche et développement.

Le ministre Huynh Thanh Dat a demandé à la secrétaire d'État Martina Hirayama de soutenir la transformation de la lettre d'intention de 2019 sur la coopération en matière de sciences et de technologies en un accord de coopération entre les deux gouvernements dans les sciences, les technologies et l'innovation. Il a souligné que le ministère vietnamien des Sciences et Technologies créerait les conditions les plus favorables pour promouvoir la coopération en sciences, technologies et innovation entre les deux pays.-VNA