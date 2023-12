L'ambassadeur de Biélorussie au Vietnam, Uladzimir Baravikou. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La visite officielle du 6 au 9 décembre au Vietnam du Premier ministre biélorusse, Roman Golovtchenko, sur l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, revêt des significations particulièrement importantes.C’est ce qu’a déclaré l'ambassadeur de Biélorussie au Vietnam, Uladzimir Baravikou, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les relations entre le Vietnam et la Biélorussie et les significations de cette visite.Selon l'ambassadeur Uladzimir Baravikou , il s'agira de la première visite d'un dirigeant biélorusse au Vietnam après la pandémie de COVID-19. Cette tournée confirmera le rôle du Vietnam en tant qu’un des partenaires importants de la Biélorussie en Asie du Sud-Est. Le Vietnam peut grandement contribuer à élargir la coopération entre la Biélorussie et les pays membres de l’ASEAN, a-t-il remarqué.La visite du Premier ministre Roman Golovtchenko affirmera les intérêts communs des deux pays dans le renforcement et le développement d'une coopération intégrale au profit des deux pays et de leurs peuples, a-t-il indiqué, avant de se déclarer convaincu que grâce à leurs efforts conjoints, le Vietnam et la Biélorussie surmonteraient toutes les difficultés et tous les obstacles pour atteindre de nouveaux sommets dans leurs relations.Ces 30 dernières années, les relations diplomatiques entre les deux pays ont connu des changements significatifs. Depuis la fin de la pandémie de COVID-19, la coopération intersectorielle s’est considérablement développée, a constaté Uladzimir Baravikou.L'ambassadeur a ensuite rappelé une vingtaine de visites d’agences chargées de l’application de la loi des deux pays en 2022 et 2023, les Journées de la culture et de l'éducation biélorusses au Vietnam en 2023, ainsi que la signature de plusieurs nouveaux accords de coopération.Selon l’ambassade biélorusse, le cadre juridique actuel des relations bilatérales compte plus de 90 accords. Certains documents sont actuellement en préparation et pourraient être signés lors de la visite officielle du Premier ministre Roman Golovtchenko au Vietnam.Rappelant que le Vietnam est le seul pays d'Asie du Sud-Est à avoir signé un accord de libre-échange avec l'Union Économique Eurasiatique (UEEA), il a insisté sur la nécessité de mettre sérieusement en œuvre les accords conclus et de respecter les plans pour éliminer les obstacles et les barrières, accroître les échanges commerciaux, attirer les investissements, échanger des technologies et réaliser des projets commerciaux prometteurs.Cela contribuera à un développement dynamique des deux pays, renforcera leur stabilité et leur sécurité, et améliorera le niveau de vie de leurs populations, a-t-il conclu.- VNA