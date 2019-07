Cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre Long An et la ville de Leipzig sur la promotion du commerce, de l’investissement, de la coopération économique. Photo : VNA

Leipzig (VNA) – Une délégation du Comité populaire de la province de Long An (Sud) dirigée par le secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Conseil populaire provincial, Pham Van Ranh effectue une visite de travail du 26 juin au 3 juillet en Allemagne sur invitation des autorités de la ville de Leipzig.

Le 2 juillet à la maire de Leipzig, un protocole d’accord (MoU) entre la province de Long An et la ville de Leipzig sur la promotion du commerce, de l’investissement, de la coopération économique, scientifique, éducative, culturelle, de la formation de la ressource humaine et de l’administration publique bilatérale a été signé en présence du secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Conseil populaire de Long An, Pham Van Ranh, l’ambassade du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu et le maire adjoint de Leipzig chargé de l’économie et du travail, Uwe Albrecht.

A cette occasion, M. Pham Van Ranh a affirmé que sa province va soutenir et favoriser au maximum des investisseurs et des entreprises de Leipzig en particulier et d’Allemagne en général à mener des affaires à Long An.

De son côté, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Minh Vu a aussi insisté que l’ambassade va faire de son mieux pour déployer énergiquement ledit MoU pour contribuer à resserrer le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne.

Après la signature de ce MoU, un programme de promotion d’investissement et de connexion entre les entreprises de Long An et de Leipzig a eu lieu avec la participation de plus d’une cinquantaine d’entreprises de deux pays.

Dans le cadre de la tournée en Allemagne, la délégation de la province de Long An a visité des compagnies allemandes telles que Aone Deutschland, IAK Agar Consulting Gmbh, KIROW Leipzig, la maison Vietnam-Allemagne à Leipzig et certains établissements de traitement des déchets, des énergies renouvelables et de technologies environnementales.-VNA