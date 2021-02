Webinaire sur la promotion du commerce et de l'investissement Vietnam-Inde le 25 février. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Un webinaire intitulé "Promouvoir les opportunités de coopération en matière de commerce et d'investissement entre les petites et moyennes entreprises du Vietnam et de l'Inde" a eu lieu le 25 février.

Cet événement a été organisé par le Bureau du commerce du Vietnam en Inde, les autorités de l'État indien d'Uttar Pradesh, l’Indian Industries Association (IIA-Association indienne des industries), et l'Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï (HANOISME).

Le président de l'IIA, Pankaj Gupta, a indiqué que de grandes entreprises indiennes dont Adani Group, Mahindra, le groupe chimique SRF et le groupe d'énergie renouvelable Suzlon, s’intéressaient à l’investissement au Vietnam.

Selon lui, les industries indiennes peuvent sonder des opportunités au Vietnam dans les domaines de l'énergie, de l'exploration minière, de l'agrochimie, de la production de sucre, de thé et de café, des technologies de l'information et des composants automobiles.

L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, a recommandé un certain nombre de domaines dans lesquels les deux pays avaient d’importants potentiels de coopération tels que les industries de soutien, la fabrication de pièces détachées automobiles et de motos, les matières premières du textile-habillement, les chaussures en cuir, et l’électroménager.

Selon le Département de l'investissement étranger du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, en décembre 2020, l'Inde comptait près de 300 projets valides au Vietnam avec un investissement total de près de 900 millions de dollars, se classant au 26e rang parmi les pays et territoires investissant au Vietnam.-VNA