Les représentants du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et de l'État américain de Virginie-Occidentale signent jeudi un protocole d'accord sous format virtuel. Photo: Vietnam

Hanoï (VNA) - Les représentants du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et de l'État américain de Virginie-Occidentale ont signé jeudi un protocole d'accord sous format virtuel pour porter à une nouvelle hauteur la coopération entre les deux parties dans l'économie, le commerce et l'énergie.

Les deux parties comptent établir un cadre de coopération intégrale pour faciliter les échanges et les investissements dans les secteurs industriel et énergétique, intensifier le partage d'informations sur les opportunités d'affaires, et soutenir les projets et activités des entreprises des deux pays.

A cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, a souligné l'importance spéciale des relations américano-vietnamiennes et apprécié le rôle et les efforts de Carol Miller, représentante de la Virginie-Occidentale à la Chambre des représentants des États-Unis et Jim Justice, gouverneurs de l'État de Virginie-Occidentale dans la promotion des relations économiques et commerciales bilatérales.

C'est un moment très opportun pour les deux parties d'approfondir leur coopération au service de la reprise économique, de la réponse à l'épidémie de COVID-19. En outre, les États-Unis sont un partenaire important et à long terme dans le secteur énergétique, a souligné Tran Tuan Anh.

Opportunités de coopération entre le Vietnam et l'État de Virginie-Occidentale. Photo: Vietnam+

Selon l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Ha Kim Ngoc, avec le cadre de partenariat intégral établi en 2013, les relations américano-vietnamiennes ont fait de grands progrès en tous domaines.



Pour sa part, Carol Miller a exprimé le désir de promouvoir la coopération bilatérale dans l'industrie, le commerce et l'énergie.



En 2020, le commerce bilatéral a franchi la barre des 90 milliards de dollars et 100 milliards de dollars sont visés cette année.



Le Vietnam a travaillé avec les États-Unis pour élaborer un plan d'action avec de nombreuses solutions spécifiques pour un équilibre harmonieux et durable des échanges commerciaux entre les deux pays. -VNA