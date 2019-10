Nguyen Hoang Long, directeur du Département des affaires extérieures relevant du ministère des Affaires étrangères, lors du séminaire. Photo : VNA



Dak Lak (VNA) – Un séminaire consacré au renforcement de la coopération entre les Hauts Plateaux du Centre (Tay Nguyen) et le Japon a eu lieu le 7 octobre dans la ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak.



Cet événement a été organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le Comité populaire de la province de Dak Lak et l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).



Dans son discours d’ouverture, Nguyen Hoang Long, directeur du Département des affaires extérieures relevant du ministère des Affaires étrangères, a souligné que le Japon était actuellement un partenaire de premier rang du Vietnam. Il a également insisté sur les riches potentiels des Hauts Plateaux du Centre dans de nombreux secteurs tels que l’agriculture, la sylviculture, l’industrie manufacturière, les énergies renouvelables, le tourisme...



Lors du séminaire, les participants se sont informés des atouts et avantages de cette région, ainsi que des projets ouverts aux investiseurs et des politiques prises pour attirer des investissements.



Les représentants japonais ont affirmé leur volonté d’investir ou d’étendre leurs activités au Vietnam, dont les cinq provinces des Hauts Plateaux du Centre (Dak Lak, Dak Nong, Kon Tum, Gia Lai et Lam Dong). Selon eux, environ 70% des entreprises japonaises en opération au Vietnam comptent étendre leurs activités dans le pays.



Shinji Hirai, représentant en chef de JETRO, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie japonaise à Ho Chi Minh-Ville (JCCH), a indiqué que les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam, avec ses conditions naturelles favorables, disposaient d’un énorme potentiel pour développer l’agriculture, les énergies renouvelables, ainsi que les échanges culturels et le tourisme.



Le séminaire “Renforcement de la coopération entre le Tay Nguyen et le Japon” avait pour objet de promouvoir les relations entre les cinq provinces de cette région et les agences du gouvernement japonais, les entreprises japonaises au Vietnam. Il a également permis aux dirigeants des localités du Tay Nguyen et des agences japonaises de se rencontrer et discuter des mesures et projets concrets pour développer leurs relations. -VNA