Les ambassadeurs des pays de l' ASEAN à Berlin prennent la photo. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le Comité de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Berlin (BAC) a organisé jeudi la Journée de l'ASEAN.

Cet événement annuel avait pour but de renforcer la compréhension, d'accélérer les relations de coopération entre les pays de l'ASEAN et l'Allemagne et de présenter la culture et l'image de l'ASEAN aux amis allemands.

Lors de la cérémonie, la présidente de la BAC Touch Sophanrath, également ambassadrice du Cambodge en Allemagne, a passé en revue les réalisations de l'ASEAN lors de ces 50 dernières années pour devenir une communauté unie sur la base d'une coopération intégrale et étendue dans tous les domaines.

Les relations entre l'ASEAN et l'Union européenne (UE) en général et entre l'ASEAN et l'Allemagne en particulier ne cessaient de se développer, a-t-elle souligné.

Selon Petra Sigmund, directrice générale adjointe pour l'Asie, l'Allemagne est le premier partenaire de l'ASEAN parmi les pays développés. Les deux parties disposent d'un énorme potentiel de coopération dans la protection de l'environnement, les nouvelles énergies, etc.

La députée au Parlement fédéral, Renate Kunast, présidente du Groupe de députés d'amitié Allemagne-ASEAN, a apprécié les relations de coopération entre l'ASEAN et l'UE. Selon elle, ces relations revêtent une signification très importante. -VNA