La cérémonie de signature de l'accord de coopération entre la province de Tien Giang et la VNA. Photo: VNA



Tien Giang (VNA) – Le Comité populaire de la province de Tien Giang et l’Agence vietnamienne d’information ont signé le 15 juillet, dans cette localité vietnamienne, un accord de coopération dans les communications, ce en présence du directeur général de la VNA Nguyen Duc Loi et du président du Comité populaire provincial Le Van Huong.

En vertu de cet accord, les deux parties renforceront les informations sur les activités politiques, économiques, culturelles et sociales, les potentiels économiques locaux, les opportunités d’investissement et d’affaires. Elles informeront aussi des missions et mesures nécessaires pour développer l’économie provinciale, de l’édification de l’administration locale, de la réforme administrative, de la lutte contre la corruption. Elles populariseront le Programme de réforme administrative pour la période 2019-2020 et les activités pour rehausser l’indice de compétitivité provinciale.

Prenant la parole, Nguyen Duc Loi a souhaité que les organes compétents provinciaux fournissent à la VNA des informations exactes afin de rejeter les informations erronées dénaturant la situation. Il a aussi demandé aux autorités provinciales de créer les meilleures conditions et de soutenir les correspondants de la VNA dans la pratique de leur métier.

Pour sa part, Le Van Huong a souligné que la signature de cet accord de coopération dans les communications était une demande nécessaire et importante pour que les organes, secteurs et à la population locale puissent avoir accès à des informations de qualité sur le développement de leur localité. Il a aussi promis de coopérer étroitement et d’assister les correspondants de la VNA.

La VNA est un service public relevant du gouvernement et un organe d’information officiel du Vietnam.

Unique agence de presse du pays, la VNA a pour fonctions de diffuser les informations et documents officiels du Parti et de l’Etat. Elle fournit en outre des informations à la demande du Parti et de l’Etat et centralise la diffusion des nouvelles sous diverses formes aux médias, au public, ainsi qu’à d'autres personnes, au Vietnam comme à l’étranger.

Avec 63 bureaux dans toutes les villes et provinces du pays et 30 autres implantés sur les cinq continents, la VNA compte ainsi actuellement un corps de correspondants opérationnels dans toutes les régions du pays et dans la plupart des régions importantes du monde.

Avec plus de 60 produits d’information réalisés par un corps d’environ 1.000 correspondants et rédacteurs de plus de 2.300 cadres et employés de l'agence, la VNA est actuellement l'organe de presse ayant le plus grand nombre de produits et de supports d’information du pays : bulletins écrits, bulletins photographiques, bulletins télévisés, bulletins infographiques, bulletins sonores… ; quotidiens, hebdomadaires, revues, revues illustrées, livres, journal en ligne, informations pour téléphones mobiles et informations en ligne... -VNA