Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville , Nguyên Van Nên (gauche) et Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire laotien, secrétaire du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire de Vientiane . Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Laos du 25 au 29 mai, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, s'est entretenu le 26 mai avec Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire laotien (PPRL), secrétaire du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire de Vientiane.

Les deux parties se sont informées du développement socio-économique des deux villes, tout en évaluant les résultats de la coopération dans le passé. Les deux parties se sont réjouis de voir que la coopération entre les deux villes s'est développée de dans de nombreux domaines.

Les deux parties ont convenu de redoubler d’efforts pour matérialiser les accords de coopération déjà conclus ; de promouvoir davantage les activités d'échange économique, les activités touristiques dans le contexte où l'épidémie a été maîtrisée ; de favoriser les activités commerciales des entreprises des deux pays, la présence des produits locaux sur les marchés de l’un et l’autre ; d’échanger des délégations à tous les niveaux.

Hô Chi Minh-Ville continuera à offrir des bourses d’études aux étudiants de Vientiane et à mettre en œuvre le programme « Étudiants laotiens avec des familles vietnamiennes ».

Hô Chi Minh-Ville créera également toutes les conditions favorables, en vue de permettre aux responsables des départements et branches de Vientiane de venir à la mégapole du Sud pour étudier et partager des expériences dans les domaines de l'éducation et de l'industrie de haute technologie, de la finance, de la fiscalité, la réforme administrative, l’édification de l'e-gouvernement, la transformation numérique et quelques autres domaines.

À l’issue de leur entretien, les représentants de Hô Chi Minh-Ville a remis aux représentants de la capitale de Vientiane 10 ensembles d'équipements de réunion en ligne. Et le représentant de l'Université Hoa Sen a également accordé à la capitale Vientiane 40 bourses d’études universitaire et post-universitaires.

Le même jour, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên a rencontré les anciens étudiants laos qui ont fait des cours à Hô Chi Minh-Ville. -VNA