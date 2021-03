Le président du Comité populaire de Hanoï, Chu Ngoc Anh (à droite) et l'ambassadeur d'Italie au Vietnam, Antonio Alessandro. Photo: Hanoimoi

Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoï, Chu Ngoc Anh, a reçu mercredi 24 mars l'ambassadeur d'Italie au Vietnam, Antonio Alessandro.

Lors de la réunion, le président du Comité populaire municipal s’est déclaré réjoui du bon développement des relations entre le Vietnam et l'Italie. La coopération bilatérale s'est étendue dans de nombreux domaines tels que la politique, l'économie, la diplomatie, la défense, la science et la technique et l'éducation.

Au cours des dernières années, la coopération entre Hanoï et les localités italiennes s'est également de plus en plus renforcée.

La capitale vietnamienne compte actuellement 28 projets d'investissement italiens d'un capital total de plus de 43,9 millions de dollars. Le chiffre d'affaires à l'exportation des produits de Hanoï vers l'Italie est estimé à environ 142 millions de dollars.

Chu Ngoc Anh a déclaré qu'en 2021, Hanoï collaborera étroitement avec les agences et secteurs concernés pour organiser les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et les 11es Jeux d'Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games 11 ), les deux événements sportifs majeurs de la région.

Durant le processus de préparation de ces deux événements, Hanoï espère recevoir le soutien de l'Italie, qui est expérimentée dans l'organisation de nombreux grands festivals et événements sportifs.

Pour sa part, l'ambassadeur Antonio Alessandro a exprimé sa gratitude à l'administration de la ville pour avoir créé les conditions favorables au bon déroulement des activités de l'ambassade ces dernières années. Il a souhaité renforcer la coopération avec Hanoï dans les échanges culturels, la conservation des patrimoines, etc.

Selon le diplomate italien, de nombreuses entreprises et experts italiens de domaines pertinents peuvent soutenir Hanoï dans l'organisation des grands événements. -VNA