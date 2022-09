La délégation de Hanoï en Israel. Photo: VNA

Tel Aviv (VNA) - Une délégation de Hanoï, conduite par Nguyên Ngoc Tuân, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, également président du Conseil populaire municipal, a effectué une visite de travail en Israël du 14 au 16 septembre.

La délégation a eu des rencontres avec des autorités des villes de Tel Aviv et de Modi'in, ainsi que des représentants de plusieurs entreprises israéliennes…

Lors de ces rencontres, Nguyên Ngoc Tuân a déclaré espérer que la Fédération des autorités locales en Israël aiderait à promouvoir la coopération entre Hanoï et les localités israéliennes dans de nombreux domaines tels que les télécommunications, les sciences et technologies, la finance, l'industrie, les villes intelligentes, l’agriculture de haute technologie, le traitement de la pollution de l'air, le traitement des eaux usées et des déchets.

Le président de la Fédération des autorités locales en Israël et maire de la ville de Modi'in, Haim Bibas, a déclaré que Hanoï et les villes israéliennes devraient continuer à renforcer leur coopération, partager les expériences dans la résolution des problèmes soulevés dans le processus de développement urbain.

Haim Bibas a affirmé qu'il coopérerait et partagerait avec Hanoï des expériences en matière de construction de villes intelligentes... -VNA