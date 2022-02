Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Dang Hoang Giang, et Caitlin Wiesen, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Vietnam. Photo: ministère des Affaires étrangères



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Dang Hoang Giang, s'est entretenu le 10 février avec Caitlin Wiesen, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Vietnam, et Naomi Kitahara, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Vietnam.



Lors de ces entretiens, le vice-ministre Dang Hoang Giang a déclaré apprécier les contributions du PNUD et de l’UNFPA au développement socio-économique du Vietnam. Il leur a également adressé ses remerciements pour leur soutien au Vietnam dans la réponse au COVID-19.



Le vice-ministre a affirmé que la priorité du Vietnam dans les temps à venir est la reprise socio-économique post-Covid-19 en promouvant le développement vert, durable et inclusif, ainsi que l’innovation, avant de saluer les principaux domaines d'intervention du Document du Programme de Pays pour 2022-2026 (Country Programme Document – CPD) et du 10e Programme de Pays récemment approuvés par les Conseils exécutifs du PNUD et de l’UNFPA.



Il a en outre déclaré apprécier les efforts de collaboration actuels entre le PNUD et le ministère des Affaires étrangères dans l'organisation d’une conférence internationale sur la reprise socio-économique verte, durable, inclusive et innovante en février 2022. Il s’est déclaré convaincu que cette conférence permettrait d’avancer des recommandations politiques utiles pour la reprise post-COVID-19 au Vietnam ainsi que dans le monde.

Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Dang Hoang Giang, et Naomi Kitahara, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Vietnam. Photo: ministère des Affaires étrangères



Caitlin Wiesen et Naomi Kitahara ont toutes affirmé l'importance de la coopération avec le Vietnam, appréciant la coopération active et responsable des agences, ministères et secteurs vietnamiens avec le PNUD et l'UNFPA. Elles ont également affirmé leur volonté de renforcer la coopération pour soutenir le Vietnam dans une reprise verte et durable après la pandémie, dans la lutte contre les inégalités, l'éradication de la pauvreté, la prise en charge et la protection des personnes vulnérables, la démographie, la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et de l’engagement en termes de zéro émission nette pris par le Vietnam lors de la COP26.-VNA