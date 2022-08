Panorama de la conférence. Photo: VNA



Nghe An (VNA) - La 5e conférence élargie sur la justice des provinces frontalières Vietnam-Laos a eu lieu le 24 août dans la province vietnamienne de Nghe An.



L’événement a été organisé par les ministères vietnamien et lao de la Justice. Il a réuni une centaine de délégués, dont des représentants des deux ministères, des dirigeants des Services de la Justice et des organes d'exécution des jugements de nombreuses provinces vietnamiennes et lao.



Selon le ministre vietnamien de la Justice, Le Thanh Long, la conférence permettrait d’évaluer objectivement et pleinement la mise en œuvre des conclusions de la 4e conférence, d’avancer des propositions pour perfectionner les mécanismes de coordination entre les deux ministères de la Justice, entre les agences judiciaires locales des provinces frontalières…



Lors de la conférence, les organes compétents ont convenu de continuer à collaborer étroitement dans la résolution des problèmes liés aux migrations libres. Les deux ministères de la Justice ont décidé de s’efforcer d’achever rapidement les négociations en vue de la signature d'un accord d'entraide judiciaire en matière civile.



En marge de la conférence, les deux ministères ont signé leur programme de coopération en 2023. D’autres accords de coopération entre des établissements d’enseignement et des Services provinciaux de la Justice des deux pays ont également été conclus à cette occasion.



Le même jour, à Can Tho (Sud), les autorités municipales ont reçu une délégation de la province lao de Champassak conduite par son gouverneur, Vilayvong Bouddakham, également secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL).