Conférence de presse pour présenter la conférence sur l’exportation de logiciels Vietnam ITO 2019, le 27 août à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN/VNA

Hanoï (VNA) - Sur le thème "Vietnam - Destination de la réforme et de l’innovation", l’édition 2019 de la conférence sur l’exportation des services d’externalisation des technologies d’information au Vietnam (Vietnam ITO Conference 2019) se tiendra du 23 au 25 octobre à l’hôtel Tân Son Nhât dans le district de Phu Nhuân à Hô Chi Minh-Ville.



Lors d’une conférence de presse organisée mardi 27 août à Hô Chi Minh-Ville, les organisateurs ont présenté cet évènement à venir. Ce dernier est organisé conjointement par l’Alliance des exportateurs de logiciels du Vietnam (l’Alliance VNITO), le Parc des logiciels de Quang Trung (QTSC) et le Centre pour la promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh Ville (ITPC), sous la direction du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.



Si les conférences de 2015 et 2017 ont mis l’accent sur le developpement de logiciels en Asie avec le Vietnam pour numéro un, la conférence de cette année souligne l’objectif à long terme du pays de devenir un centre d’innovation en Asie du Sud-Est.



Vietnam ITO 2019 présentera des solutions sur l’intelligence artificielle (AI / ML), la chaîne de blocs (Blockchain), les données volumineuses (Big Data), l’internet des objets (IoT), la transformation numérique et les ressources humaines de TI. De plus, la conférence compte également deux séminaires majeurs auxquels participent des experts du Japon et de la République de Corée. Ils vont porter sur la réussite de partenaires japonais à travailler avec des sociétés vietnamiennes de services informatiques, le développement du marché japonais des entreprises vietnamiennes, le renforcement de la coopération entre les entreprises de TI sud-coréennes et vietnamiennes...



Cet événement fournira également des informations, des données et des évaluations sur le marché informatique vietnamien d’organisations réputées, permettra de nombreuses opportunités de coopération grâce à des activités de connexion (B2B) entre les entreprises informatiques vietnamiennes et des clients potentiels nationaux et étrangers.



Vietnam ITO Conference 2019 comprendra les activités suivantes: une conférence internationale avec plus de 500 participants, séminaires, rencontres entre les entreprises (Business Matching), exposition technologique, activités d’échanges, dîner de gala, visite de parcs technologiques - parcs logiciels, visite d’entreprises informatiques vietnamiennes et compétition de Golf VNITO.



Jusqu’au 26 août, plus de 300 personnes, dont plus de 100 visiteurs internationaux venus des États-Unis, d’Allemagne, du Japon, de République de Corée, de Singapour…, ont confirmé leur présence à la conférence.



Lâm Nguyên Hai Long, président d’honneur de VNITO et directeur de QTSC, a déclaré: "Le Vietnam a très bien réussi dans l’externalisation de logiciels par le passé. Des amis internationaux ont vu le Vietnam comme un centre de développement de logiciels au niveau asiatique. De plus, le Vietnam met activement en œuvre de nombreux nouveaux modèles et de nouvelles politiques, tels que des programmes urbains intelligents, des villes créatives, des activités de start-up, la réponse à la révolution industrielle 4.0, etc. Le Vietnam est également une économie ouverte de premier plan qui a pour politique de se lier avec le plus grand nombre de pay pour intégrer le marché international.

S’inscrivant dans le top 10 mondial avec son nombre d’étudiants internationaux mais aussi de nombreux scientifiques vietnamiens à l’étranger, toutes les conditions sont réunies pour accéder aux technologies de pointe. Toutes ces raisons participent à l’apparition d’opportunités qui vont certainement permettre au Vietnam de devenir le centre du développement de logiciels et de l’innovation en Asie du Sud-Est." -CVN/VNA