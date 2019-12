Hanoï (VNA) - La 27e édition du Salon international de médecine et de pharmacie du Vietnam - Vietnam Medi-Pharm 2020 aura lieu du 6 au 9 mai 2020 au Centre international des expositions de Hanoï, au 91, rue Trân Hung Dao, arrondissement Hoàn Kiêm avec la participation de 450 entreprises.La 27e édition du Salon international de médecine et de pharmacie du Vietnam - Vietnam Medi-Pharm 2020 sera organisé par le ministère de la Santé, en partenariat avec la Compagnie d’import-export médical du Vietnam (VIMEDIMEX) et la société événementielle Vietfair.Avec 550 stands pour 450 exposants issus de 30 pays et territoires, l'exposition présentera aux visiteurs les nouvelles avancées et réalisations de la médecine vietnamienne et internationale mais aussi propager les engagements, les politiques et les lois du gouvernement vietnamien, ainsi que créer des opportunités de coopération en matière d'investissement dans le domaine de la santé au Vietnam.Pendant l'exposition, le comité d'organisation se coordonnera avec les départements, le Centre de communication et d'éducation sanitaire relevant du ministère de la Santé, les associations, les hôpitaux pour organiser des échanges, des conférences, des séminaires scientifiques, sous les thèmes : "Médecine préventive et santé publique"; "Recherche et développement de plantes médicinales vietnamiennes"; "Hypertension, maladies cardiovasculaires et troubles métaboliques"; "Immunothérapie et cellules souches dans le traitement du cancer et du diabète".Sont également prévues des activités de conseil liées à la loi, au marché pharmaceutique et à l'équipement médical; la diffusion des connaissances sur les soins de santé communautaires - propagande sur la prévention des maladies; des expériences sur les appareils fonctionnels, les techniques de soins de santé et les dispositifs médicaux de haute qualité pour faciliter le suivi de la santé quotidienne.Les éditions précédentes de Vietnam Medi-Pharm, en présence de nombreuses grandes marques, ont attiré des dizaines de milliers de visiteurs vietnamiens et étrangers, contribuant à stimuler les activités de la promotion commerciale et à étendre la coopération entre le Vietnam et de nombreuses puissances dans le domaine de la santé.Le Salon international de médecine et de pharmacie du Vietnam - Vietnam Medi-Pharm est le premier événement médical spécialisé à s’être tenu au Vietnam. Il est organisé annuellement en mai à Hanoi depuis 1994. Jusqu'à ce jour, l'expo demeure un événement prestigieux, évalué par les entreprises, les consommateurs et les experts vietnamiens et étrangers comme une exposition spécialisée très réussie. - CVN/VNA