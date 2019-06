Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La course hippique de Bac Ha est depuis longtemps un rendez-vous le plus attendu des cavaliers des provinces montagneuses septentrionales mais aussi des touristes vietnamiens et étrangers. Cette année, la course a attiré des dizaines de milliers de spectateurs.

La course a réuni 87 cavaliers venus des provinces montagneuses de Lao Cai, de Ha Giang et de Tuyen Quang. Parmi eux, quatre se sont qualifiés pour la finale qui a été organisée sur l’hippodrome de Bac Ha, district du même nom dans la province de Lao Cai.

Selon le comité d’organisation, l’édition 2019 de la course hippique de Bac Ha a attiré près de 70.000 spectateurs dont de nombreux étrangers.

Avant le jour de la course, plus de 62 établissements d’hébergement locaux étaient remplis. Les contributions du secteur privé à l’organisation de la course hippique de Bac Ha permettent la promotion de son image auprès des touristes vietnamiens et étrangers.

Doan Ngoc Tuyen, vice-président du comité populaire du district de Bac Ha: "L’édition 2019 a attiré le plus de cavaliers depuis la naissance de la course. Les cavaliers se sont ont concouru avec détermination."

Le comité d’organisation a remis la coupe et une prime de 50 millions de dongs au cavalier Vang Van Pao venu du district de Si Ma Cai. Les deuxième et troisième prix ont été attribués à des cavaliers venus du district de Bac Ha.

La course hippique élargie de Bac Ha 2019 est l’une des dix activités du Festival du plateau blanc Bac Ha 2019 qui vise à mettre en avant la culture des ethnies minoritaires au Nord du Vietnam. -VNA