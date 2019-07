Sophie, le robot qui cuit les nouilles singapouriennes. Photo : channelnewsasia.com

Singapour (VNA) - Une société d'ingénierie singapourienne a construit un robot capable de servir en 45 secondes seulement un bol chaud de laksa, l'un des plats les plus connus de ce pays.



Le chef robotique, surnommé Sophie, peut blanchir des nouilles et ajouter des crevettes cuites et une louche de soupe épicée à base de lait de coco à raison d'environ 80 bols par heure.



"C'est excellent, je dirais qu'il n'y a pas de différence entre le plat créé par le robot et celui créé par l'homme", a déclaré Paul Yong, invité à l'événement d’introduction du robot organisé par Orange Clove, le restaurant qui a développé la machine avec une société d'ingénierie locale.



Le robot permettrait aux chefs de réduire les tâches répétitives et de se concentrer pour bien comprendre les besoins des clients, a déclaré Tan Tun Lim, représentant d'Orange Clove.



Plus tôt ce mois-ci, une autre entreprise locale a annoncé le lancement de 300 robots de nettoyage d'ici mars prochain pour aider à nettoyer les hôtels, les centres commerciaux et les bâtiments gouvernementaux. -VNA