Phan Thi Hong Xuan, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Asie du Sud-Est à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville a organisé le 5 août une rencontre pour célébrer le 27e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (28 juillet 1995) et le 55e anniversaire de la création de l’ASEAN (8 août 1967).

Lors de la rencontre. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, Phan Thi Hong Xuan, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Asie du Sud-Est à Ho Chi Minh-Ville, a souligné que ces 27 ans d'adhésion du Vietnam à l'ASEAN constituaient une période très significative pour le Vietnam et pour l'ASEAN dans le processus d'édification de la Communauté de l'ASEAN avec une vision de 2025.

Malgré des difficultés et des défis, la communauté de l'ASEAN a affirmé son rôle en tant que facteur indispensable pour la paix, la stabilité et le développement en Asie du Sud-Est, un moteur pour promouvoir le dialogue, la coopération et les liens entre les pays membres ainsi que pour élargir la coopération et le développement global en Asie de l'Est et en Asie-Pacifique.

A cette occasion, au nom des délégations consulaires des pays de l'ASEAN dans la mégapole du Sud, Sok Dareth - consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré qu'après 27 ans d'adhésion à l'ASEAN, le Vietnam demeure un membre actif et responsable de l'ASEAN ainsi que de la communauté internationale.

Par la même occasion, a eu lieu la cérémonie de remise des prix du concours "Ville intelligente à l'ère de la révolution industrielle 4.0 et ses impacts sur la vie des résidents urbains à Ho Chi Minh-Ville ». Le concours a été organisé par l'Association d'amitié Vietnam - ASEAN à Ho Chi Minh-Ville en collaboration avec le Centre d’études et de formation en ressources humaines ASEAN (Université nationale de Ho Chi Minh-Ville) et le Centre Lee Kuan Yew pour les villes innovantes (Singapour). -VNA