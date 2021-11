Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une rencontre informelle des ministres de la Défense de l'ASEAN et de l'Australie s'est tenue en ligne le 10 novembre, à l’occasion de la conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM Retreat).



La délégation vietnamienne était conduite par le général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense.



Les participants ont discuté des orientations de la coopération future. Ils ont salué le document sur la vision de la coopération en matière de défense entre l’ASEAN et l’Australie proposé par le ministère australien de la Défense, lequel crée des bases sur la coopération bilatérale dans la défense, en promouvant le rôle central de l’ASEAN, le respect du droit international, la garantie de la sécurité et de la sûreté dans la région, dont la Mer Orientale.



Le vice-ministre Hoang Xuan Chiên a affirmé l'importance des relations ASEAN-Australie. Il a déclaré apprécier hautement la participation de l'Australie à l’ADMM , en particulier les activités de coopération substantielles dans l’ADMM à travers des groupes d'experts. Il a exprimé sa conviction qu'avec le rôle de coprésident du groupe d'experts de l’ADMM sur la médecine militaire avec Brunei, l'Australie et l'ASEAN auraient de nombreuses activités pratiques pour surmonter ensemble la pandémie de COVID-19.



A cette occasion, le général vietnamien a remercié l’Australie pour son soutien opportun aux pays de l’ASEAN, dont le Vietnam, dans la réponse à la pandémie. -VNA