Entrevue entre le président Nguyen Xuan Phuc et son homologue singapourienne Halimah Yacob. Photo: VOV



Singapour (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc, en visite à Singapour, a eu vendredi 25 février une entrevue avec son homologue singapourienne Halimah Yacob.

La présidente Halimah Yacob a souligné qu'il s'agissait de la première visite d'État d'un chef d’Etat étranger à Singapour depuis l’éclatement de la pandémie de COVID-19.

Elle s’est déclarée convaincue que la visite serait un grand succès, apportant une contribution importante au partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour.

Le président Nguyên Xuân Phuc et son homologue singapourienne Halimah Yacob. Photo : VNA

Le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à ses relations avec Singapour et souhaitait promouvoir le partenariat stratégique bilatéral.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement rapide et fort des relations bilatérales, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2013. Singapour est le quatrième partenaire commercial du Vietnam et le plus grand investisseur au Vietnam parmi les pays membres de l’ASEAN. La cité-Etat vient de devenir le 2e investisseur parmi les 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital total de 66 milliards de dollars.

A l'approche du 50e anniversaire des relations diplomatiques et du 10e du partenariat stratégique entre leurs pays en 2023, les deux dirigeants se sont mis d'accord sur un certain nombre d'orientations majeures de la coopération, dont la reprise prochaine des échanges de délégations à différents niveaux, le maintien des mécanismes de coopération bilatérale afin de lever les difficultés et de promouvoir des domaines de coopération spécifiques.

Les deux présidents ont également convenu de se concentrer sur la promotion de la connectivité entre les deux économies, en mettant l'accent sur la coopération dans les domaines de la 4e révolution industrielle tels que l'économie numérique, la transformation numérique, l'innovation, le développement des ressources humaines de haute qualité, le développement vert et durable...

Les deux dirigeants ont salué le fait que les deux pays parvenaient à un accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination à l'occasion de cette visite, contribuant à faciliter les voyages et les échanges entre les deux pays afin de favoriser la reprise et le développement socio-économique de chaque pays dans la nouvelle normalité.

Ils ont également convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme, ainsi que les échanges entre habitants et la coopération au sein des forums régionaux et internationaux.

A cette occasion, le président Nguyên Xuân Phuc a invité la présidente Halimah Yacob et son époux à se rendre au Vietnam à un moment opportun. L’invitation a été acceptée. -VNA