Jakarta, 8 juillet (VNA) - La ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi a rencontré à Bali le 7 juillet, le ministre des Affaires étrangères de la République de Corée, Park Jin, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20.

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé son soutien à la présidence indonésienne lors du G20 de cette année, ainsi qu'à l'ASEAN en 2023, a déclaré le ministère indonésien des Affaires étrangères dans un communiqué de presse le même jour.

En ce qui concerne le G20, les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu que l'un des programmes importants à discuter lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 le 8 juillet concerne les efforts visant à rétablir les chaînes d'approvisionnement mondiales en aliments et en engrais.

Lors de la réunion, la partie sud-coréenne a également suggéré la mise en place d'un mécanisme de consultation 2+2 entre les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense des deux pays.

Le même jour, la ministre indonésien des Affaires étrangères a également rencontré la Secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères Elizabeth Truss. Lors de la rencontre bilatérale, Elizabeth Truss s'est déclarée prête à soutenir le développement de l'énergie éolienne et solaire en Indonésie. Elle a également exprimé son appréciation pour la présidence indonésienne du G20 et le leadership de l'Indonésie sur la question de la sécurité alimentaire et énergétique.

Elles se sont engagées à mettre en œuvre la feuille de route du partenariat Indonésie-Royaume-Uni qui a été lancée en avril 2022, selon le ministère indonésien des Affaires étrangères.- VNA