Hanoï (VNA) - Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Phung Khanh Tai, a présidé le 30 mai à Hanoï une rencontre avec la délégation de Vietnamiens d'outre-mer de 17 pays du monde rentrant au Vietnam pour assister à un voyage à Truong Sa (Spratleys) du 17 au 25 mai.

Selon l'ambassadeur Ngo Huong Nam, vice-président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, c’est un programme significatif permettant aux Vietnamiens d'outre-mer de visiter et d'encourager les cadres, les soldats, les habitants de Truong Sa.

S’adressant à cette occasion, les Vietnamiens d'outre-mer ont tous exprimé leur honneur et leur émotion en participant à cette visite à Truong Sa et en écoutant les récits de soldats pour voir clairement leur consensus et leur efforts communs pour protéger la mer et les îles du pays.



Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Phung Khanh Tai, a hautement apprécié le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer qui a coordonné avec le Commandement de la Marine pour organiser annuellement les visites à Truong Sa en faveur des Vietnamiens d’outre-mer. Il s'agit d'une activité significative, contribuant à affirmer la souveraineté et le droit souverain du Vietnam sur l'archipel de Truong Sa et le plateau continental du Sud du pays.



Il a aussi souligné que les Vietnamiens d'outre-mer étaient une partie inséparable et une ressource de la communauté des ethnies vietnamiennes. - VNA