La cheffe de la Commission de la sensibilisation auprès des masse du Comité central du Parti, Truong Thi Mai rencontre les chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger pour la période 2020-2023. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La cheffe de la Commission de la sensibilisation auprès des masse du Comité central du Parti, Truong Thi Mai, a rencontré le 7 août à Hanoï les chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger pour la période 2020-2023.



Le vice-ministre des Affaires étrangères, président du Comité d'Etat chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer, Dang Minh Khoi, a affirmé que, dans l'esprit de ne pas craindre les épreuves, les chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger étaient déterminés à s'acquitter des tâches confiées par le Parti, l'État et le peuple.



Les affaires extérieures au cours du premier semestre de 2020 du ministère des Affaires étrangères et des représentations vietnamiennes à l'étranger se sont concentrées sur le règlement des questions liées à la pandémie de COVID-19. Les représentations du Vietnam à l’étranger ont renforcé le travail de protection des citoyens, organisé des rapatriements des citoyens.



Face au COVID-19, la communauté vietnamienne de part le monde a répondu avec enthousiasme et reçu une somme d’assistance jusqu'à plus de 35 milliards de dongs, outre des équipements et de matériels médicaux pour soutenir la lutte contre l’épidémie au pays. Le Parti et l'État ont également soutenu les expatriés à l'étranger dans ce combat.



Truong Thi Mai a affirmé la relation étroite entre la Commission de la sensibilisation auprès des masse et le ministère des Affaires étrangères dans la mise en œuvre des tâches liées à la communauté vietnamienne à l'étranger.

Elle a demandé aux représentations vietnamiennes à l’étranger de continuer de mettre en œuvre les positions et les politiques liées au travail pour les Vietnamiens d'outre-mer dans le nouveau contexte.

Lors de la rencontre, les chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger ont échangé leurs points de vue sur le travail de sensibilisation auprès des masses et discuté de l’orientation pour le mouvement de solidarité, du renforcement des contributions à la coopération au développement économique. -VN