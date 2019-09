L'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo (Photo: VNA)



Hanoi, 28 septembre (VNA) - L’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association d’amitié Vietnam-Chine ont organisé à Hanoi le 27 septembre une rencontre pour célébrer le 70e anniversaire de la Fête nationale de la Chine (1er octobre).

S'exprimant lors de l'événement, la présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga, a déclaré que le Vietnam et la Chine bénéficiaient d'une amitié traditionnelle. Les relations bilatérales se sont renforcées au fil des ans, contribuant à la lutte pour l'indépendance, la liberté et la construction nationale de chaque nation.

Mme Nguyen Thi Phuong Nga a déclaré que le développement de l'amitié entre les deux nations de manière stable et durable, le respect des accords et des perceptions communes des hauts dirigeants, ainsi que le contrôle efficace des différends en mer, témoignent de la responsabilité des deux Partis et des deux États, ainsi que de la volonté des peuples vietnamien et chinois, bénéficiant ainsi grandement à la paix, à la stabilité et au développement aux niveaux régional et international.

Elle a affirmé que l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association d’amitié Vietnam-Chine se sont associés à l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger et à l’Association d’amitié Chine-Vietnam afin d’organiser divers programmes d’échange significatifs entre personnes.

Ils travailleront également en étroite collaboration avec leurs partenaires chinois pour organiser des activités marquant le 70e anniversaire de la création des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine l'année prochaine, a-t-elle ajouté.

Dans son discours, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, a salué les efforts déployés par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, l'Association d'amitié Vietnam-Chine et l'Association d'amitié Chine-Vietnam pour favoriser les échanges entre les peuples, consolidant ainsi l'amitié traditionnelle qui a été entretenue par les dirigeants des deux pays. -VNA