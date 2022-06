Le président de la Commission des sciences et technologies et de l’environnement de l'Assemblée nationale, Le Quang Huy (droite), offre des fleurs au Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et au président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (milieu). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Des dirigeants du Parti et de l’Etat ont eu le 13 juin à Hanoï une rencontre avec les députés de la 15e Assemblée nationale qui sont des scientifiques.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, le président de la Cour populaire suprême Nguyen Hoa Binh et plusieurs autres personnalités étaient présents.



Lors de la rencontre, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné l’importance particulière des sciences et technologies. Il a déclaré apprécier les contributions des scientifiques au développement des sciences et technologies, de l'économie, de la société, de la sécurité et de la défense nationale.



Seon lui, les scientifiques élus à l'Assemblée nationale ont activement contribué à l'amélioration institutionnelle, répondant aux exigences de développement des sciences et technologies. Le président de l’Assemblée nationale a ensuite émis son souhait que dans les temps à venir, les députés continuent d'apporter de solides contributions au développement et à l’innovation scientifiques et technologiques du pays. Il les a encouragés à apporter des idées concrètes pour améliorer les politiques afin de créer l'environnement le plus favorable aux scientifiques vietnamiens…-VNA