Photo : phunuvietnam.vn

La cérémonie de prix a été honnorée par la présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam, de l'ambassadrice de Suède au Vietnam Ann Mawe et de la chef du bureau d'ONU Femmes au Vietnam Elisa Fernandez.Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a félicité l’Union des femmes vietnamiennes pour ses actions en faveur des droits des femmes et des femmes en difficulté. Selon lui, les start-ups constituent un nouveau levier pour l’économie du pays.Selon le président de l’Union des femmes vietnamiennes, Ha Thi Nga, l'événement de cette année a attiré plus de participants que les deux années précédentes, avec des candidats d'âges différents et provenant de secteurs différents.En particulier, jusqu'à 12% des projets provenaient de zones habitées par des minorités ethniques et 3 pour cent de femmes handicapées, a-t-elle noté.Les projets gagnants ont reflété la connectivité entre les scientifiques et les agriculteurs, les producteurs et les consommateurs, et entre les producteurs, tout en garantissant une production verte, propre et sûre avec des applications technologiques.Au cours des trois ans de mise en œuvre du projet d'accompagnement des femmes en démarrage pour la période 2017-2025, jusqu'à 46.825 idées et projets ont été envoyés à des concours de démarrage, et 38.415 femmes ont reçu une aide au démarrage.Le Comité d’organisation a primé 68 projets dont 23 sont menés par des femmes en situation de handicap et 10 par des jeunes étudiantes. - VNA