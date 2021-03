Vientiane, 20 mars (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 20 mars à Vientiane pour remettre le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale au Laos, un cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.

Le transfert a été effectué à temps pour servir la première session de la 9e législature de l’Assemblée nationale lao.La cérémonie a été honorée par la présence du ministre vietnamien de la Construction Le Quang Hung; du vice-président de l'Assemblée nationale lao Somphanh Phengkhammy; et du général de division Nguyen Quoc Dung, commandant du Corps d'armée 11, entrepreneur général du projet.Répondant au question du correspondat de l’Agence vietnam ienne d’Information lors de la cérémonie, le vice-président de l'AN lao et chef du comité de pilotage du projet de construction du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale lao, Somphanh Phengkhammy a apprécié les efforts du conseil de gestion du projet, de l'investisseur et des unités concernées, en particulier de l'entrepreneur général - Corps d'armée 11 du Vietnam.Il a souligné qu’en dépit du grand impact de la pandémie de COVID-19 sur la fourniture de matériaux et d’équipements ainsi que sur l’envoi de personnel technique sur le chantier, les travailleurs de l’entrepreneur avaient travaillé 24 heures sur 24 pour assurer l’avancement du projet.Même si le projet n'a pas été achevé à 100%, le bâtiment est prêt à être utilisé lors de la première session de la 9e législature de l’Assemblée nationale du Laos, ce qui est un événement très important lorsque la législature élira non seulement les principaux dirigeants de l'AN et du gouvernement lao mais aussi adoptera le 9e plan quinquennal de développement socio-économique du Laos.Le vice-ministre vietnamien de la Construction, Le Quang Hung, a déclaré qu'après la première session de l'AN lao, les travaux restants seront exécutés pour l'achèvement complet du projet d'ici la fin du mois de juin.Le nouveau siège de l’AN du Laos, construit pour un coût de plus de 111 millions de dollars, sera le lieu de réunions de l’AN du Laos et d'importantes cérémonies. Il servira également des visites culturelles et des voyages de recherche de la population, des étudiants et des touristes.Le bâtiment est un cadeau significatif et un symbole de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux pays.- VNA