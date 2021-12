Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre de l'Information et des Communications Nguyen Manh Hung (gauche) ont remis des prix d'or aux entreprises brillantes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du 3e Forum national sur le développement des entreprises des technologies numériques du Vietnam, s'est déroulée samedi la cérémonie de remise des prix du produit de technologie numérique "Make in Vietnam" 2021.

Du 20 juin au 20 septembre, le Comité d'organisation a reçu 250 dossiers de candidature en ligne via le portail: giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn. Cette année, les prix récompensent des produits de technologie numérique exceptionnels dans cinq catégories: excellentes plateformes numériques, excellents produits numériques, excellentes solutions numériques, réduction de l'écart numérique et produits numériques potentiels.

En conséquence, quatre produits qui ont reçu le prix d'or, sont la plate-forme de création d'examens et d'exercices en ligne d'Azota ; le moteur de recherche Coc Coc; l'ensemble d'équipements de maillage wifi VNPT et plate-forme de commerce et de service Vo So de Viettel Post.

Quatre prix d'argent ont été décernés au Projet de transformation numérique pour améliorer la capacité de gestion des dons de sang volontaires et assurer la sécurité des transfusions sanguines ; au centre d'opérations intelligent (IOC) de VNPT ; au système intelligent de surveillance des parasites Rynan, à la plate-forme de gouvernance d'entreprise unifiée MISA.

Et quatre de bronze ont été remis au logiciel de comptabilité des recettes et dépenses MISA ; à la plate-forme d'application du cloud computing (ou informatique en nuage), pour les caméras VNG Cloud ; au système de gestion de données DOC Viettel; et à la carte numérique Map4D d'IOTLink. -VNA