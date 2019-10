Le premier prix été remis à l’ensemble de photos « Hanoï – Vue d’en haut » de Le Ngoc Huy. Photo: hanoi.gov.vn



Hanoi (VNA) – Un premier prix, deux 2e prix, trois 3e prix et dix prix d’encouragement du concours photographique « Fierté de Hanoï » ont été décernés à 15 photographes vietnamiens et un Singapourien.

La cérémonie de remise des prix a été organisé le 10 octobre à la Maison des expositions de Hanoï, No 45, rue Trang Tiên, arrondissement Hoan Kiêm.

Neuf mois après son lancement, le comité d’organisation du concours a reçu 2.659 œuvres candidates de 430 photographes professionnels et amateurs venus de huit pays : le Vietnam, l’Inde, Singapour, la Malaisie, le Myanmar, l’Espagne, les Philippines et le Japon. Les photographes étrangers y ont envoyé 95 œuvres.

L’ensemble de photos « Hanoï – Vue d'en haut » de Le Ngoc Huy a décroché le premier prix. Les deuxième prix ont été remis à l'ensemble de photos « Hanoï – destination » de Nguyen Hong Nga et « Soirée étincelante à Ba Dinh » de Nguyen Ngoc Tuan.

Les troisièmes prix ont été décernés aux œuvres « Générations futures : de Dzung Nguyen, « Danse de la licorne, du lion et du dragon » de Hoang Ngoc Thach et « Fierté de Hanoï » de Do Thanh Mai.

Le comité d’organisation a également sélectionné 106 œuvres: 94 photos et 12 ensembles de photos, pour une exposition à l’occasion du 65e anniversaire de la libération de la capitale. -VNA