Hanoï, 17 novembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis, le 17 novembre à Hanoi, l'Insigne de 60 ans de membre du Parti à l’ancien secrétaire du Comité central du Parti et ancien vice-Premier ministre Vu Khoan.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) remet l'Insigne de 60 ans de membre du Parti à l’ancien secrétaire du Comité central du Parti et ancien vice-Premier ministre Vu Khoan. Photo : VNA

Dans son discours, le Premier ministre a déclaré que c'était la noble distinction du Parti d'honorer les contributions de Vu Khoan à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Selon le chef du gouvernemente, pendant son temps de travail au ministère des Affaires étrangères et au ministère du Commerce, Vu Khoan était un excellent diplomate avec un grand courage et un chercheur avec des études perspicaces. Après sa retraite, il offrit encore des suggestions et des conseils au Parti et à l'État.

L'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan a fait l'éloge des réalisations dans la lutte contre le COVID-19, le bien-être social, le développement socio-économique et les activités diplomatiques des dirigeants du Parti et de l'État.

Il a exprimé sa conviction que le pays surmontera les difficultés et les défis et récoltera de plus grands succès. Il s'est engagé à faire de son mieux pour apporter de nouvelles contributions au Parti, au pays et au peuple.- VNA.