Remise des cadeaux à des familles cambodgiennes et vietnamiennes en situation de grande précarité. Photo: VNA

An Giang (VNA) – Une cérémonie de remise de maisons de grande union et de cadeaux à de familles cambodgiennes et vietnamiennes en situation extrêmement difficile le long de la frontière vietnamo-cambodgienne a eu lieu le 19 septembre à la porte frontalière de Khanh Binh dans le district de An Phu, province d'An Giang, au Sud.

Cette activité a été organisée en marge de la 6e Conférence internationale sur la construction d'une frontière vietnamo-cambodgienne de paix, d'amitié, de coopération et de développement commun, qui aura lieu le 20 septembre dans la province d'An Giang.

Lors de la cérémonie, les responsables du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et du Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge ont remis dix "maisons de solidarité" et 300 cadeaux à des familles en situation de grande précarité vivant le long de la frontière vietnamo-cambodgienne.

Le Vietnam et le Cambodge entretiennent de longue date des relations de solidarité particulière et de coopération intégrale. Les deux pays partagent une frontière terrestre d'environ 1.137 km, passant par dix provinces vietnamiennes dont An Giang et neuf provinces cambodgiennes.

Ces dernières années, la construction d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement a été soigneusement mis en œuvre et a obtenu des résultats positifs. Les contenus de coopération ont été de plus en plus substantiels, approfondis, efficaces et n'ont cessé de se développer dans tous les domaines. -VNA