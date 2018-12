Vo Thanh Chat, chef adjoint du Comité chargé des Vietnamiens à l'étranger de Hô Chi Minh-Ville, remet des cadeaux à des personnes démunies dans le district de Boribor, province cambodgienne de Kamgpong Chhnang. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Une délégation du Comité chargé des Vietnamiens à l'étranger de Hô Chi Minh-Ville et de l'Association des Khmer-Vietnamiens au Cambodge a remis samedi plus de 500 cadeaux à des personnes d'origine vietnamienne et des familles pauvres du district de Boribor, province de Kampong Chhnang.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens s’intéressent toujours aux personnes d'origine vietnamienne en difficultés dans la région du lac Tonlé Sap, selon Vo Thanh Chat, chef adjoint du Comité chargé des Vietnamiens à l'étranger de Hô Chi Minh-Ville.



Depuis le début du mois d'octobre, les autorités de la province de Kampong Chhnang réalisent le plan de relocalisation des villages flottants du lac Tonlé Sap. Des milliers de ménages dont des personnes d'origine vietnamienne doivent se déplacer. Dans la zone de réinstallation du district de Boribor, les habitants n'ont pas encore accès à l'eau courante, à l'électricité ni aux services de santé. -VNA