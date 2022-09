Thua Thien-Huê (VNA) - L'organisation "Rencontres du Vietnam" a remis vendredi 2 septembre des bourses d'études "Vallet” à 150 élèves et 80 étudiants dans la province de Thua Thien-Huê (Centre). La valeur totale de ces bourses s’élève à plus de 4 milliards de dongs.

Depuis plus de deux décennies, "Rencontres du Vietnam - Vallet" est le fonds de bourses d'études non gouvernemental le plus important et le plus ancien au Vietnam. Jusqu'à présent, il a attribué près de 40.000 bourses à des élèves, étudiants, jeunes chercheurs, d'une valeur de plus de 350 milliards de dongs avec une augmentation annuelle du nombre et de la valeur des bourses.

Outre d’excellents élèves des zones urbaines, cette bourse a aidé de nombreux étudiants vietnamiens talentueux, élèves qui sont des enfants des villages SOS, enfants de familles pauvres des zones reculées du Nord au Sud, en passant par le Centre.

Pour la province de Thua Thien-Hue, au cours des 20 dernières années, l’organisation “Rencontres du Vietnam” a distribué plus de 4.500 bourses Vallet. -VNA