Tokyo (VNA) – Le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Shingo Miyake a affirmé que les relations entre le Japon et le Vietnam se développent heureusement dans tous les domaines tels que la politique, la culture, l'économie et les échanges entre les peuples.

Le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Shingo Miyake. Photo : VNA



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion de la première Conférence nationale des relations extérieures du Vietnam, organisée le 14 décembre à Hanoï, Shingo Miyake a déclaré espérer que dans les temps à venir, le Japon et le Vietnam continueraient de coopérer étroitement dans le domaine économique et de construire une région Indo-Pacifique libre et ouverte.De son côté, Ryokichi Motoyoshi, ancien secrétaire général de l'Association d'amitié Japon-Vietnam, a déclaré qu'il s'agit d'une relation fiable et qu'il existe de nombreux domaines de coopération. Il a rappelé l’entraide entre les deux pays durant la pandémie de COVID-19, qui est une illustration vivante des relations fiables bilatérales. -VNA