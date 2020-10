Des visiteurs dans la rue piétonne de Hoàn Kiêm à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - La pandémie de COVID-19 est considérée comme contrôlée au Vietnam, en particulier à Hanoï. Ainsi, le tourisme dans la capitale veut saisir l’opportunité de se relancer à toute vitesse en promouvant ses nombreuses activités touristiques et en veillant à la sécurité sanitaire de la ville.



En août, le nombre de touristes étrangers à Hanoï ne s’est élevé qu’à 310.000 visiteurs, soit une baisse de 70,3% par rapport au mois précédent et de 87,6% en glissement annuel à cause de la deuxième vague du COVID-19.



Désormais, après un mois sans nouvelle infection locale, le tourisme de la capitale promeut ses activités pour attirer les touristes. Les destinations touristiques de Hanoï se concentrent sur la relance des produits stimulants de la période précédente et la création de nouvelles expériences pour les touristes.



Selon Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giam), le Centre est en train de développer des activités nocturnes en combinant éclairage public high-tech et théâtre en plein air.



La prison Hoa Lo (Maison centrale), une ancienne prison située à Hanoï, a également proposé de nombreuses offres spéciales pour les FIT (voyageurs indépendants) et les GIT (groupe de voyageurs).



Grâce à l’autorisation du Comité populaire de Hanoï, les rues piétonnes autour du lac Hoàn Kiêm (lac de l'Épée restituée) ont repris leurs activités depuis le 18 septembre. Le Département de la culture et des sports de Hanoï a notamment coordonné avec les agences touristiques et culturelles l’organisation de nombreuses activités culturelles pour la journée de la libération de Hanoï (10 octobre).



De nombreux programmes



En septembre, l'Aquarium du Parc Paradis Bao Son est ouvert tous les week-ends et le prix d'entrée est de 150.000 dôngs par personne. Le musée d'ethnographie du Vietnam a également déployer le programme stimulant "Huong mùa thu" (Parfum d’automne) avec beaucoup d’offres spéciales pour les groupes de 10 à 20 personnes.



Les agences touristiques a profité la politique de rabais des établissements d’hébergement pour développer les produits stimulants. En particulier, Hanoitourist, une grande société de voyage, propose de vendre la tournée "Hà Nôi mùa thu" (Hanoï d’automne) avec une réduction allant jusqu'à 50%. Par ailleurs, les agences touristiques présentent également différents plans de relance pour les Hanoïens qui partent en voyage.



"Cette fois, les agences touristiques se concentrent sur la création de nouveaux produits avec beaucoup une diversité d’expériences pour leurs clients. Pour les destinations touristiques, nous choisissons des destinations parfaites et aventureuses pour l'automne et créons des produits uniques pour chaque groupe de clients", explique Nguyên Công Hoan, directeur général de la société Flamingo Redtours.



Les programmes de stimulation du tourisme ont reçu la contribution des unités participant à la chaîne d'approvisionnement des produits touristiques. D’après Trân Trung Hiêu, directeur adjoint en charge du Département du tourisme de la ville, le Département du tourisme conseille au Comité populaire de Hanoi d'ajuster le plan de relance en fonction des évolutions de la situation économique et sanitaire. Les entreprises doivent accueillir des touristes en parallèle de la lutte contre la pandémie.-CVN/VNA