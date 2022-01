Photo d'illustration. Source: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné la nécessité d’assurer le dédouanement des produits agricoles aux postes frontières du Vietnam et de la Chine.

Cela vise à mettre en œuvre les accords de haut niveau signés entre les deux pays, à répondre aux intérêts des deux parties et éviter une frustration du peuple, en particulier à l'approche du Nouvel An lunaire, a-t-il déclaré lors d’une réunion sous forme visioconférence le 18 janvier du Comité de pilotage pour résoudre la congestion de marchandises à des postes frontaliers du Nord.

Les 24 et 25 décembre 2021, le nombre de véhicules bloqués aux postes frontaliers des provinces de Quang Ninh et de Lang Son était près de 6.000, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Phan Van Chinh, chef du Département de l’import et de l’export (ministère de l'Industrie et du Commerce), a déclaré que depuis début décembre 2021, l'épidémie de Covid-19 a continué à évoluer de manière compliquée à l'échelle mondiale. La Chine ne cesse de renforcer ses mesures de prévention et de contrôle épidémiques à toutes ses portes frontalières, maritimes et terrestres, affectant gravement le dédouanement des marchandises.

Récemment, la province chinoise du Guangxi a évalué la situation de la prévention et du contrôle du Covid-19 dans chaque poste frontière afin de rétablir progressivement les activités de dédouanement à certains postes frontières. En outre, la province du Yunnan a également officiellement autorisé l'importation de fruits frais du Vietnam via le poste frontière de Kim Thanh, dont le fruit du dragon, a-t-il indiqué.

Selon les rapports des Services de l’industrie et du commerce des provinces frontalières du Nord, jusqu’au 17 janvier, 12 postes frontaliers sont en activité. Le nombre de véhicules bloqués était de 2.643 à Lang Son et à Quang Ninh, en baisse de plus de 3.000 par rapport à fin décembre 2021.

Selon le président du Comité populaire de la province de Lang Son, Hô Tiên Thiêu, jusqu’au 17 janvier, 1.123 véhicules sont bloqués aux postes frontaliers de Huu Nghi, Tân Thanh et Chi Ma.

Il a ajouté que la journée du 17 janvier, 300 camions chinois de produits ont été autorisés à entrer au Vietnam, tandis que 103 camions vietnamiens transportant des marchandises exportées vers la Chine ont été dédouanés via le poste frontalier Huu Nghi.

De son côté, le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Nguyên Tuong Vân, a fait savoir que depuis le 11 janvier, 1.076 véhicules ont été autorisés à circuler via les deux postes frontaliers de Mong Cai et Bac Luân, ajoutant qu’il existe actuellement 1.367 véhicules bloqués dans ces deux postes frontaliers.

Afin de résoudre des difficultés, le ministère de l'Industrie et du Commerce a décidé de mettre en place un Comité de pilotage pour régler la situation de congestion des marchandises aux postes frontaliers du Nord présidé par son ministre, Nguyên Hông Diên.

Ledit Comité de pilotage est chargé de diriger les agences fonctionnelles concernées pour appliquer des mesures pour éliminer les difficultés et obstacles, en vue de résoudre la congestion de marchandises et de produits agricoles le long de la frontière du Nord, de faire régulièrement le point sur la situation et d'informer les localités concernées sur la situation du dédouanement des marchandises.

Le ministre Nguyên Hông Diên a ordonné aux unités de continuer à faire des efforts pour dédouaner les marchandises à la frontière, de respecter les mesures préventives et d'éviter de causer des dommages aux parties.

Il a également invité les établissements de production à se coordonner étroitement avec ledit Comité pour le dédouanement favorable des marchandises. -VNA