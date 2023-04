La province de Quang Ninh continue d’occuper le premier rang dans le classement national en termes d’indice de réforme de l’administration publiqu. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh continue d’occuper le premier rang dans le classement national en termes d’indice de réforme de l’administration publique (PAR INDEX) et d’indice de satisfaction pour les services des administrations publiques (SIPAS) de 2022.

Ces résultats ont été annoncé lors de la 4 réunion du Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative tenue mercredi 19 avril à Hanoi. Cette réunion visait à annoncer l'indice SIPAS 2022 des habitants et organisations et l'indice PAR INDEX 2022 des ministères, des agences au niveau ministériel et des Comités populaires des villes et provinces.

Quang Ninh arrive en tête en terme de l'indice de performance de la gouvernance et de l'administration publique au niveau provincial au Vietnam (PAPI) de 2022 publié par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Elle conserve sa première place au classement national en termes de l’Indice de compétitivité provinciale (ICP) de 2022 publié par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID). –VNA