Hanoi (VNA) - La Banque d’État du Vietnam et la province de Quang Ninh (Nord) continuent de figurer en tête du classement de l’Indice de réforme de l’administration publique (PAR INDEX) 2020, a annoncé jeudi 24 juin le Comité de pilotage de la réforme administrative du gouvernement.

Conférence virtuelle destinée à publier les résultats du du classement de l’Indice de réforme de l’administration publique en 2020, le 24 juin. Photo : VNA



L’indice évalue le niveau de réforme administrative des provinces et des villes, ainsi que des ministères et des organes de rang ministériel.



Parmi les ministères et les organes de rang ministériel, la Banque d’État du Vietnam s’est classée première avec un score de 95,88 %. Elle a été suivie par le ministère des Finances et le ministère de la Justice.



Pendant ce temps, Quang Ninh deumeurait en tête des 63 provinces et villes du pays avec 91,04 %, suivi par la ville portuaire de Hai Phong (Nord) et la province de Thua Thiên-Huê (Centre).



Parmi les six zones économiques, la zone économique du Sud-Est a enregistré l’indice le plus élevé en 2020, avec 85,88 %.



En ce qui concerne l’Indice de satisfaction des services de l’administration publique (SIPAS) 2020, qui évalue la performance des services publics dans 16 domaines dans 63 provinces et villes du point de vue des citoyens, Quang Ninh a continué à se tenir en tête avec 95,76%, talonnée par Hai Phong (93,57%), Bac Giang (92,54%) et Hai Duong (92,2%).

La conférence tenue par visioconférence et connectée aux provinces et villes sous l'autorité centrale. Photo : VNA



Sur plus de 35.000 répondants à l’enquête, 5% d’entre eux ont déclaré avoir été contraints de se rendre plusieurs fois dans des organes publics pour effectuer une procédure administrative.



Entre-temps, 1,23% des personnes interrogées dans 57 provinces et villes ont révélé qu’elles étaient troublées par les fonctionnaires dans le processus de mise en œuvre des procédures, 0,59% ont dû payer un dessous-de-table et 4% ont reçu la réponse pour leur demande au-delà du délai initialement prévu.



Parmi les trois niveaux administratifs, le niveau communal avait l’indice le plus élevé (88,18%) et le niveau provincial avait l’indice le plus bas (85,43%). Parmi huit domaines, le groupe des communications et des transports avait l’indice le plus élevé (89,88%) et le groupe du foncier et de l’environnement avait l’indice le plus faible (83,20%).

Les personnes interrogées ont déclaré souhaiter des procédures administratives plus simplifiées et des délais de traitement plus courts.

L’indice vise à servir de base aux agences administratives de l’État pour prendre des mesures visant à rationaliser les procédures et à promouvoir la qualité des services, contribuant ainsi à améliorer le niveau de vie des personnes, l’environnement des affaires et la compétitivité nationale. – VNA