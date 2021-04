Réduction de 30% sur les prix des nouveaux produits LEGO lancés au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Avec une réduction d'environ 30% par rapport au prix plancher des années précédentes, le groupe LEGO a annoncé que ses nouveaux produits lancés cette année au Vietnam afficheraient les meilleurs prix dans les magasins partenaires. LEGO est entré sur le marché vietnamien en 2009 et maintient depuis une croissance à deux chiffres chaque année.

LEGO est présent dans tout le pays à travers 218 magasins : My Kingdom, supermarchés AEON, Co.opmart, librairies Phuong Nam, Lotte Mart et Fahasa.



Cette année, les prix de ses nouveaux produits diminueront d'environ 30% par rapport aux années précédentes.



Cette politique de réévaluation en place depuis 2021 pour le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines fait partie de l'objectif du groupe danois de permettra à plus d'enfants de bénéficier de ses produits, pour qu’ils titillent leur réflexion et leur créativité.



Cette décision est prise après avoir pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment le nombre de pièces de nouveaux moules uniques inclus dans chaque ensemble de produits, ainsi que les spécificités nationales telles que frais d'expédition, taux de change, lois et politiques fiscales.



Avant d'être mis sur le marché, chaque ensemble LEGO doit répondre à 28 critères d'évaluation internes, assurant une qualité optimale à toutes les pièces.



Depuis janvier 2021, LEGO a ajouté plus de 100 nouveaux produits à son catalogue dont LEGO City, LEGO Friends et LEGO Duplo qui aident les enfants à partir de 1 an et demi à se familiariser avec le monde de LEGO à travers des animaux, des personnages de dessins animés et des véhicules. -CVN/VNA