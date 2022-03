Réduction de 50% la taxe de protection de l'environnement sur les carburants . Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La réduction de 50% de la taxe de protection de l'environnement sur l’essence (sauf ethanol), le gazole, les lubrifiants, la graisse et de 70% de cette taxe sur le mazout entrera en vigueur du 1er avril au 31 décembre 2022.

Le Département général des impôts a publié le 30 mars un télégramme sur l’application de cette taxe sur les carburants, conformément à une résolution adoptée le 23 mars dernier par le Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Le Département général des impôts a demandé à ses départements locaux d’appliquer à temps cette réduction, dans le but de lever des difficultés et de soutenir la reprise de la production et le développement commercial des habitants et des entreprises dans le contexte des prix élevés du pétrole brut et des évolutions compliquées de l'épidémie de Covid-19. -VNA