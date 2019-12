Photo: info.reprintsdesk

Hanoï (VNA) - Ces 5 dernières années, des articles d'auteurs vietnamiens publiés sur ScienceDirect ont été téléchargés 4.632.239 fois par des chercheurs de 123 pays, à l'exclusion des pays du programme "Research4Life".



Selon les données d’Elsevier Web Analytics Department, les 20 premiers pays et territoires se référant le plus aux publications internationales du Vietnam sont la Chine, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde, l’Australie, le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, Taïwan (Chine), le Brésil, la France, l’Allemagne, la Malaisie, le Canada, la Turquie, les Pays-Bas, l’Indonésie, l’Iran, l’Italie et l’Espagne.



Les pays qui étudient les publications internationales du Vietnam et qui sont les plus recherchés par les auteurs vietnamiens sont également les pays ayant les relations de coopération bilatérales et multilatérales les plus étroites avec le Vietnam, et ce dans divers domaines. La publication internationale s’affirme donc comme un canal important pour aider le Vietnam à diffuser les résultats de ses recherches dans le monde et à servir de base aux activités de coopération dans les domaines de la recherche, des sciences et technologies ainsi que sur les questions socio-économiques.



Selon les données extraites de Scopus, au cours de la période 2015-2019, les auteurs vietnamiens ont publié un total de 36.745 articles dans des magazines, actes de conférences et séminaires et livres internationaux. Le nombre de publications internationales du Vietnam était de 4.484 articles en 2015 et de 11.061 en 2019, soit 2,5 fois plus. Le taux de croissance annuel moyen de cette période est de 25,5%.